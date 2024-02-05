05 Şub 2024 - 18:22- Magazin G:

Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor! Başrol oyuncusu ise...

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Türk Halk Müziği ve arabesk sanatçısı Azer Bülbül'ün hayatı film olacak. Filmde başrol oyuncusunun ise Cihangir Ceyhan olduğu iddia edildi.

Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor! Başrol oyuncusu ise... mask
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Son dönemde beyaz perdeye aktarılan müzik dünyasına damga vurmuş sanatçılara arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden olan Azer Bülbül de ekleniyor.

"Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım" ve "Her An Her Şey Olabilir" isimli parçalarıyla hafızalara kazınan Azer Bülbül'ü kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.

2012'de hayatını kaybeden usta sanatçı Azer Bülbül'ü canlandıracak isim belli oldu. İddiaya göre sanatçının hayatını Cihangir Ceyhan canlandıracak.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Ceyhan ilk olarak Youtube'da sonrasında da Blu TV'de yayınlanan Adana 01 dizisindeki Cio Baba rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

2017 - 2021 yılları arasında Çukur dizisindeki Azer Kurtuluş karakteri ile büyük beğeni toplayan Ceyhan, sonrasında Alev Alev ve Camdaki Kız dizilerinde izleyicinin karşısına çıktı. 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen ve ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır.

Kaynak: KARAR

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05 Şub 2024 - 18:22 - Magazin

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