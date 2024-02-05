- Ekonomi

Hafize Gaye Erkan'ın neden görevden alındığı ortaya çıktı: Babası aile konağı zannetti

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Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 6 ay yaptığı başkanlıktan sonra cuma akşamı görevden alınmıştı. Olayın perde arkası belli oldu. İşte ayrılığın ayrıntıları...

Hafize Gaye Erkan'ın neden görevden alındığı ortaya çıktı: Babası aile konağı zannetti mask
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Mehmet Şimşek'le yakınlığı bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, perde arkasında yaşananları yazdı. İşte Küçük'ün yazısından satır başları:

Mehmet Şimşek için en önemli konu Merkez Bankası’ydı. Hafize Gaye Erkan bu makam için biçilmiş kaftandı. Dünyanın en iyi okullarında okumuş, küresel çaptaki finans kurumlarında çalışmıştı. Tam yetkili olarak göreve gelen Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına Gaye Hanımı getirdi.

Haziran ayından bu yana işler iyi gitti. Parasal sıkılaştırma başarıldı. Faizler artırıldı. Orta Vadeli Program gayet sağlıklı bir şekilde yürütüldü.

İSTANBUL'DA AİLE APARTMANI VAR

Ancak daha sonra bazı arızalar çıktı. ABD’de ciddi paralar kazanan Gaye Hanımın pahalı kiralardan ev bulamadığı için babasının evine yerleştiği açıklaması iyi olmadı. Çünkü Gaye Hanım zengin bir kadın ve İstanbul’da aile apartmanları olduğu biliniyor.

AİLE KONAĞI ZANNETTİ

Esas sorun Gaye Hanımın babası oldu. Merkez Bankası, İstanbul Ataşehir’de. Babası burayı "ailenin konağı" zannetti! İşlere karıştı. İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu..

'ORTADOĞULULUK' GEÇMİYOR

Hangi okulda okursanız okuyun, maalesef "Ortadoğululuk" geçmiyor. ABD’de 20 sene de kalsanız, tavır değişmiyor. Gaye Hanımın babası mesela Goldman Sachs’ta kızının yanına gidip gelebiliyor muydu? Orayı da çiftlik gibi kullanmıyordu? Üstüne üstlük Gaye Hanımın babası itibarı olmayan gazeteciler üzerinden "duyar kasmaya" çalıştı.

Bütün bu yaşananlar Mehmet Şimşek’in kulağına gitti. Bu arada aralık ortasında ABD’ye giden Gaye Hanım 26 gün dönmedi. Hiçbir kamu görevlisi -mecburi görevler haricinde- yurt dışında 26 gün kalamaz! Gaye Erkan’ın aile ve duygusal yapısının bu işleri kaldıramayacağını anlayan Mehmet Şimşek durumu Sayın Erdoğan’a anlattı. Erdoğan ekonomi yönetimini zaten olduğu gibi Mehmet Şimşek’e bırakmıştı. “İstediğini yapabilirsin” dedi. Zaten Şimşek de artık Gaye Hanımla bu işin gitmeyeceğini gördü.

ŞİMŞEK GÖREVDEN ALDI

Şimşek tam yetkili olarak Gaye Erkan’ı görevden aldı ve yerine  Fatih Karahan’ı atadı. Zaten Resmî Gazete’de Gaye Hanım için “görevden alındı” yazıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Şub 2024 - 18:05 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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