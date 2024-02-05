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Dünyanın 2 katı büyüklükte yaşanabilir bir gezegen bulundu

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Gökbilimciler, Dünya'ya yaklaşık 137 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir M-cüce (kırmızı cüce) yıldızı yörüngesinde dönen yeni bir "Süper Dünya" keşfetti. TOI- 715b olarak adlandırılan gezegen, Dünya'nın yaklaşık 1,55 katı yarı çapına sahip. Yıldızın yaşanabilir bölgenin içinde yer alıyor olması gökbilimcileri heyecanlandırdı.

Dünyanın 2 katı büyüklükte yaşanabilir bir gezegen bulundu mask
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Gökbilimciler yaşanabilir bir 'Süper Dünya' keşfetti. Sistemde TOI-715c olarak adlandırılan Dünya büyüklüğünde başka bir gezegen adayı da var. Bu gezegenin varlığı doğrulanırsa, TESS uzay teleskopu tarafından keşfedilen en küçük yaşanabilir bölge gezeni olacak. Ayrıca, gezegenin bulunduğu sistemin ana yıldızı etrafında "koruyucu" bir yaşanabilir bölgeye sahip olduğu ve bu bölgede su bulunma olasılığının olduğu ifade edildi.

TOI-715, Güneş'ten yaklaşık dörtte biri kütleye ve dörtte biri yarıçapa sahip ortalama bir kırmızı cüce yıldızdır. TOI- 715b, yıldıza yakın ve sıkı bir yörüngeye sahip. Bu nedenle, cüce yıldızın etrafında bir turunu yalnızca 19 günde tamamlıyor.

Kırmızı cüceler Güneş'ten çok daha sönük olduklarından, TOI- 715b'nin yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer almasını sağlıyor.

Gökbilimcilere göre, yaşanabilir bölge, sıvı suya sahip olabilecek gezegenleri belirlemenin oldukça genel bir yoludur. Yıldızların spektral tipi, gezegensel albedo, kütle ve hatta atmosferinin ne kadar bulutlu olduğu bile bir gezegenin sıvı suya sahip olup olmadığını belirleyebildiğinden, sınırları belirsiz ve hatta çelişkilidir.

TOI- 715b'nin atmosferi ve yüzey sıcaklığı hakkında henüz fazla bilgi bilinmiyor. Gelecekteki gözlemler, bu "süper dünya"nın gerçekten yaşanabilir olup olmadığını belirleyecek.

Keşif, Birmingham Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Georgina Dransfield liderliğindeki uluslararası bir bilim insanı ekibi tarafından gerçekleştirildi. Araştırma, Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) tarafından yapıldı ve "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde de yayımlandı.

# Yer, Olacak, ifade

05 Şub 2024 - 18:06 - Gündem

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