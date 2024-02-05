Salondaki herkesi şoke etti: Bir gün arabada prezervatif çöpü bile buldum...

Hasan Can Kaya kadın konuğa eşinin çapkın olup olmadığını sorunca kadın, kocasının çapkınlıklarıyla uzun süre kurtulmaya çalıştığını ama bitmeyince de artık kendisinin de bıkarak olayların peşini bıraktığını söyledi.
'RUJ BULDUM, TOKA BULDUM, EN SONDA İSE...'
Hasan Can Kaya da yani "Serbest mi bıraktın?" deyince kadın, "Çok uğraştım baktım olmuyor bıraktım. Arabayı arkadaşları alıyor güya, bir gün ruj buldum, bir gün toka buldum en son prezervatif çöpü buldum bu ne ya dedim, arkadaşımın oğlunun dedi..." ifadelerini kullandı ve salondaki herkesi bu sözleriyle şoke etti.
'HİÇ İNANMADIM'
Hasan Can Kaya da bu sözlerin ardından kadının kocasına söz verdi. Kocası ise "Taksiydi, mahallede kime lazımsa anahtarı alıp gidiyorlardı" yanıtını verdi. Hasan Can Kaya ise "Arabayı verebilecek birine benzemiyorsun, hiç inanmıyorum" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.