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Salondaki herkesi şoke etti: Bir gün arabada prezervatif çöpü bile buldum...

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Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar'ın son bölümüne kocasının çapkınlıklarından bıkan kadın damga vurdu. Üst üste söyledikleri hem Kaya!yı hem de salondaki herkesi şoke etti.

Salondaki herkesi şoke etti: Bir gün arabada prezervatif çöpü bile buldum... mask
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Hasan Can Kaya kadın konuğa eşinin çapkın olup olmadığını sorunca kadın, kocasının çapkınlıklarıyla uzun süre kurtulmaya çalıştığını ama bitmeyince de artık kendisinin de bıkarak olayların peşini bıraktığını söyledi.

'RUJ BULDUM, TOKA BULDUM, EN SONDA İSE...'

Hasan Can Kaya da yani "Serbest mi bıraktın?" deyince kadın, "Çok uğraştım baktım olmuyor bıraktım. Arabayı arkadaşları alıyor güya, bir gün ruj buldum, bir gün toka buldum en son prezervatif çöpü buldum bu ne ya dedim, arkadaşımın oğlunun dedi..." ifadelerini kullandı ve salondaki herkesi bu sözleriyle şoke etti.

'HİÇ İNANMADIM'

Hasan Can Kaya da bu sözlerin ardından kadının kocasına söz verdi. Kocası ise  "Taksiydi, mahallede kime lazımsa anahtarı alıp gidiyorlardı" yanıtını verdi. Hasan Can Kaya ise "Arabayı verebilecek birine benzemiyorsun, hiç inanmıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Son

05 Şub 2024 - 17:40 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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