Farah Zeynep Abdullah’ın Musa Orhan davasında ödeyeceği para belli oldu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada 87 gün karşılığı 1740 TL adli para cezası verilmesine hükmedildi.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Abdullah'ın avukatı, mahkemede yaptığı savunmada, "Hangi genç kadın herhangi bir tecavüz sonucunda intihar haberini okuduğunda sessiz kalır?" derken, Musa Orhan'ın kendisine gösterilen tepkilere açtığı davaları "kazanç kapısına dönüştürdüğünü" söyledi.

Kaynak: MYNET