Alanya'da taksiciler eylemde: Protesto konvoyu yüzlerce metre oldu

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge’nin, gece saatlerinde müşteri gibi arabaya binen bir şahıs tarafından arkadan ateşli silahla vurularak öldürülmesi ve gasp edilmesinin yankıları sürüyor.

Alanya’da da taksiciler şehirde konvoy düzenleyerek cinayeti protesto etti. Bazı taksiciler, öldürülen meslektaşlarının fotoğrafını araç camlarına asarken bazıları araçlarına siyah kurdele ve Türk bayrağı astı.

Konu ile ilgili Yeni Alanya’ya açıklamalarda özel açıklamalarda bulunan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, “Eylem odamız bünyesinde olmadı. Taksici esnaflarımız kendi aralarında demokratik bir şekilde tepkilerini dile getirmek için konvoy düzenlemişler. Meslektaşımızın öldürülmesi gerçekten üzücü bir olay. Kimsenin tasvip etmediği bir durum. Yapılan iyiliğin karşılığı bu olmaması gerekirdi. Duyarlılıklarından dolayı konvoya katılan taksici esnaflarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.