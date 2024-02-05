Merkez Bankası duyurdu: FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alacaklının borçludan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) yöntemiyle ödeme talep etmesine imkan sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin kullanıma açıldığını açıkladı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Alacaklının borçludan FAST ödemesi talep etmesine imkan sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açılmıştır. İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servis, iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlamaktadır" denildi.

'ÖDEMELER EKOSİTEMİNE KATMA DEĞER OLUŞTURACAK'

Ödeme İste Katman Servisi'nin kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle çalışabilir bir tasarıma sahip olduğu belirtilerek, "Ödeme İste Katman Servisi'nin ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı değerlendirilmektedir. 7/24 anlık ve güvenli para transferi imkanı sunan FAST sistemi, katılımcı sayısı 2023 yılında 10 ödeme ve elektronik para kuruluşunun sisteme katılımı ile 36'ya çıkmıştır. Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, FAST sisteminin katman servisleri ile sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip, günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA