Tek videoyla fenomen haline gelmişti; yıllar sonra ortaya çıkarak yardım isteyip ağladı

Tablet Reis olarak tanınan Onurcan Güzel, zorluk içinde geçen hayatını ilk kez Testo Taylan'ın son videosunda anlattı. Malatyalı olan Güzel depremlerde evlerinin zarar görmesi nedeniyle Mersin'e taşınmak zorunda kaldıklarını anlattı. Halası ve abisiyle bir evin tek odasında yaşadıklarını söyledi.
ACI DOLU HAYATINI ANLATTI
Güzel babasını 4 sene önce kaybettiğini söyledi. Annesi ise zengin bir adamla evlendiğini ve görüşmediklerini sözlerini ekledi. Geçinmekte çok zorlandıklarını söyleyen fenomen, halasının emekli maaşı ve kendisinin TikTok hesabındaki yayın gelirleriyle geçinmeye çlaıştıklarını söyledi. 35 kilo olan Güzel genetik rahatsızlığı sebebiyle çalışamıyor. Bu durumdan mutsuz olan Güzel daha önce intihara kalkışmış ve yoğun bakımda tedavi görerek sağlığına kavuşmuştu.
Onurcan için halası, Testo Taylan'dan yeğenine bir iş bulmasını istedi. Testo Taylan'ın YouTube videosu sayesinde Onurcan için bağış toplanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.