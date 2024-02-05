05 Şub 2024 - 17:17- Magazin G:

Tek videoyla fenomen haline gelmişti; yıllar sonra ortaya çıkarak yardım isteyip ağladı

ABONE OL Google News Sayfamız

2013 yılında tablet kutusundan çıkan salatalık videosuyla fenomen haline gelen Tablet Reis lakaplı Onurcan Güzel, hayatıyla ilgili herkesi üzecek açıklamalarda bulunarak yardım istedi.

Tek videoyla fenomen haline gelmişti; yıllar sonra ortaya çıkarak yardım isteyip ağladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Tablet Reis olarak tanınan Onurcan Güzel, zorluk içinde geçen hayatını ilk kez Testo Taylan'ın son videosunda anlattı. Malatyalı olan Güzel depremlerde evlerinin zarar görmesi nedeniyle Mersin'e taşınmak zorunda kaldıklarını anlattı. Halası ve abisiyle bir evin tek odasında yaşadıklarını söyledi. 

ACI DOLU HAYATINI ANLATTI

Güzel babasını 4 sene önce kaybettiğini söyledi. Annesi ise zengin bir adamla evlendiğini ve görüşmediklerini sözlerini ekledi. Geçinmekte çok zorlandıklarını söyleyen fenomen, halasının emekli maaşı ve kendisinin TikTok hesabındaki yayın gelirleriyle geçinmeye çlaıştıklarını söyledi. 35 kilo olan Güzel genetik rahatsızlığı sebebiyle çalışamıyor. Bu durumdan mutsuz olan Güzel daha önce intihara kalkışmış ve yoğun bakımda tedavi görerek sağlığına kavuşmuştu. 

Onurcan için halası, Testo Taylan'dan yeğenine bir iş bulmasını istedi. Testo Taylan'ın YouTube videosu sayesinde Onurcan için bağış toplanıyor.



Kaynak: Haber Merkezi

# Son

05 Şub 2024 - 17:17 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ebru Polat pavyon dansına son noktayı koydu mask
Ebru Polat pavyon dansına son noktayı koydu
20 kilo verdi; başrol oldu mask
20 kilo verdi; başrol oldu
Ajda Pekkan ameliyat oldu mask
Ajda Pekkan ameliyat oldu
Aynur Aydın'dan 'Fenerbahçe'ye şarkı yapsanız' yorumuna bomba cevap mask
Aynur Aydın'dan 'Fenerbahçe'ye şarkı yapsanız' yorumuna bomba cevap
Nagehan Alçı eşinden neden ayrıldığını açıkladı mask
Nagehan Alçı eşinden neden ayrıldığını açıkladı
Şeyma Subası bikinisiyle olay oldu mask
Şeyma Subası bikinisiyle olay oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber