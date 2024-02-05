Tek videoyla fenomen haline gelmişti; yıllar sonra ortaya çıkarak yardım isteyip ağladı

Tablet Reis olarak tanınan Onurcan Güzel, zorluk içinde geçen hayatını ilk kez Testo Taylan'ın son videosunda anlattı. Malatyalı olan Güzel depremlerde evlerinin zarar görmesi nedeniyle Mersin'e taşınmak zorunda kaldıklarını anlattı. Halası ve abisiyle bir evin tek odasında yaşadıklarını söyledi.

ACI DOLU HAYATINI ANLATTI

Güzel babasını 4 sene önce kaybettiğini söyledi. Annesi ise zengin bir adamla evlendiğini ve görüşmediklerini sözlerini ekledi. Geçinmekte çok zorlandıklarını söyleyen fenomen, halasının emekli maaşı ve kendisinin TikTok hesabındaki yayın gelirleriyle geçinmeye çlaıştıklarını söyledi. 35 kilo olan Güzel genetik rahatsızlığı sebebiyle çalışamıyor. Bu durumdan mutsuz olan Güzel daha önce intihara kalkışmış ve yoğun bakımda tedavi görerek sağlığına kavuşmuştu.

Onurcan için halası, Testo Taylan'dan yeğenine bir iş bulmasını istedi. Testo Taylan'ın YouTube videosu sayesinde Onurcan için bağış toplanıyor.







Kaynak: Haber Merkezi