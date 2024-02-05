05 Şub 2024 - 17:20- Gündem G:

Bakan açıkladı: Yarın okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın okullarda deprem felaketinde kaybedilen vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Bakan açıkladı: Yarın okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak mask
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşuyla anılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, tarihin her döneminde şanlı bir duruş sergileyen ve geçmişi gurur abideleriyle dolu olan milletin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne erişene dek birçok felakete uğradığı hatırlatıldı.

Milletin zor günlerde doğal bir refleks olarak gösterdiği tarihi dayanışmanın son örneğinin "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren en güçlü şekilde ortaya çıktığına dikkat çekilen yazıda, şunları kaydedildi:

"Afetten etkilenen vatandaşlarımızın, barınmadan gıda ve giyime kadar tüm ihtiyaçlarının devlet millet olarak 'asrın birlikteliğinin' tezahürüyle bir bütün halinde karşılandığı deprem sonrası günlerde MEB camiası da felaketten etkilenen illerde organize olarak yaraları sarıp kayıpları telafi etmek için afetzedelere yönelik destek çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür.

Gidenleri geri getiremesek de 50 binin üzerinde vatandaşımızı toprağa verdiğimiz asrın felaketinin izlerinin süratle silinmesi için MEB camiasının her ferdi tam bir irade, kararlılık ve zorlukların üstesinden gelme azmiyle çalışmaya devam edecek, gerek depremzede vatandaşlarımızı gerekse deprem şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Bu sebeple 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 6 Şubat 2024'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."

Kaynak: AA

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05 Şub 2024 - 17:20 - Gündem

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