05 Şub 2024 - 17:16- Gündem G:

Sondaj kuyusuna 3 yaşındaki çocuk düştü! Ekipler kurtardı

ABONE OL Google News Sayfamız

Burdur'da sondaj kuyusuna düşen 3 yaşındaki down sendromlu çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sondaj kuyusuna 3 yaşındaki çocuk düştü! Ekipler kurtardı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Burdur'da, 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen down sendromlu Rabia Şan (3), ayaklarına ip bağlanarak sarkıtılan itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

Bucak ilçesi Dutalan köyü Sığındı Mahallesi'nde oturan Akif ve Alime Şan çifti, saat 13.30 sıralarında down sendromlu kızı Rabia'yı göremeyince aradı. Kızına seslenen Alime Şan, evlerinin önündeki sondaj kuyusundan ses geldiğini fark etti. Yaklaşık 5 metrelik kuyuyu kontrol eden Alime Şan, kızının içeride olduğunu anlayınca çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekibindeki itfaiye personeli, bir insanın sığabileceği genişlikteki kuyuya, ayağına bağlanan iple sarkıtıldı. Jandarma ve köylülerin yardımıyla kuyuya inen itfaiye personeli, Rabia'yı çıkardı. Sağlık ekipleri, Rabia'nın sağlık durumunu kontrol etti, babası ve annesi de çocuklarına sarıldı. Tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Rabia Şan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

# sondaj, çocuk, Düşme, kaza, Devlet, sağlık, Saat, sevk, Jandarma

05 Şub 2024 - 17:16 DHA Burdur- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bir taksici vakası daha: Yolcu bir anda küfürler ederek... mask
Bir taksici vakası daha: Yolcu bir anda küfürler ederek...
Heyelan kara yolunu kapattı! 8 saat ulaşım durdu mask
Heyelan kara yolunu kapattı! 8 saat ulaşım durdu
Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel arıyor: Bu şartları karşılayanlar kolayca işe başlayabilir mask
Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel arıyor: Bu şartları karşılayanlar kolayca işe başlayabilir
ALSİAD'a yeni başkan seçildi mask
ALSİAD'a yeni başkan seçildi
Enkazdan 177 saat sonra kurtarıldı mask
Enkazdan 177 saat sonra kurtarıldı
Otoyol gişelerinde yeni dönem başlıyor mask
Otoyol gişelerinde yeni dönem başlıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber