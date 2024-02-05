- Asayiş

Alkol şişedeki gibi durmuyor: Arkadaşını kafasından vurdu

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Samsun Alaçam'da Birkan Ç. arkdaşlarıyla birlikte içki içerken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karşısında oturan arkadaşı sMusap Ş. başından vuruldu. Gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

Alkol şişedeki gibi durmuyor: Arkadaşını kafasından vurdu mask
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Samsun Alaçam'a bağlı Yenicami Mahallesi'nde yaşanan olayda 4 arkadaş birlikte alkol tüketmeye başladı. Bu sırada alkolün etkisiyle kendinden geçen Birkan Ç., tabancayla oynamaya başladı. Bir anda Birkan Ç.'nin elindeki tabanca ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşun Birkan Ç.'nin karşısında oturan Musap Ç.'nin başından vurulmasına sebep oldu. Kurşun henüz 17 yaşındaki Musap Ç.'nin burnundan girip ensesinden çıkmıştı. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Musap Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı gencin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

# Polis, sağlık, ihbar, Gelen, devam, ilgili, Devlet

05 Şub 2024 - 17:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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