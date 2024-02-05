Alkol şişedeki gibi durmuyor: Arkadaşını kafasından vurdu

Samsun Alaçam'a bağlı Yenicami Mahallesi'nde yaşanan olayda 4 arkadaş birlikte alkol tüketmeye başladı. Bu sırada alkolün etkisiyle kendinden geçen Birkan Ç., tabancayla oynamaya başladı. Bir anda Birkan Ç.'nin elindeki tabanca ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşun Birkan Ç.'nin karşısında oturan Musap Ç.'nin başından vurulmasına sebep oldu. Kurşun henüz 17 yaşındaki Musap Ç.'nin burnundan girip ensesinden çıkmıştı. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Musap Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı gencin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.