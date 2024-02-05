ATV ile yaylada paylaşım yaptı; bir daha geri dönemedi

Fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, dün arkadaşları ile ATV kullanmak için Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Yaylaya ulaştıktan sonra şehir merkezine geri dönen arkadaşları, Meydan'ın gelmemesi üzerine merak edip, aramaya çıktı. Meydan'ın saat 18.00 sıralarında 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Meydan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Meydan'ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde çekip, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA