Fenerbahçe'nin eski yıldızına bıçaklı saldırı: Saldırgan da tanıdık futbolcu

Spor dünyası, bugün aldığı haberle şoka uğradı. Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen Nemanja Bjelica, bıçaklı saldırıya uğradı.

Kariyerinde sayısız başarı olan Sırp basketbolunun efsane isimlerinden Nemanja Bjelica, başkent Belgrad'daki bir çocuk parkında bıçaklı saldırıya uğradı. Sırp medyasından edinilen bilgilere göre; Bjelica'ya saldıran isim Kızılyıldız'ın eski futbolcusu Nikola Petkovic. Saldırgan, iddialara göre, Bjelica'ya ''Aileni, çocuklarını, eşini ve seni öldüreceğim. Tüm paranı alacağım" şeklinde tehdit savurdu. Polis, saldırganı güçlükle durdurabildi.

Saldırganın neden böyle bir saldırıda bulunduğu bilinmezliğini koruyor. Bjelica'nın sağlık durumu ise iyi. Sırp basketbolcu, kariyerini Kızılyıldız'da sürdürmekteydi.

Kaynak: Haber Merkezi