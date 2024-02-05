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Okulda dehşet! Öğretmen, sevgilisi tarafından vuruldu

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Kayseri'de sınıf öğretmeni Kasım K., tayini çıktığı ilkokulda, ilk mesai gününde Şehriban A. tarafından tabancayla vuruldu. Şehriban A.’nın Kasım K.’nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürüldü.

Okulda dehşet! Öğretmen, sevgilisi tarafından vuruldu mask
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Kayseri'de Şehit Haldun Ateş İlkokulu’nda meydana gelen olayda Şehriban A. sınıf öğretmeni Kasım K.'nın görev yaptığı okula gitti. Müdür yardımcısının odasına geçen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şehriban A., yanında getirdiği tabancayla Kasım K.'yi göğsünden vurdu. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.

ESKİ OKULUNDAKİ VELİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kasım K.’nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu’na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.’nın da Kasım K.’nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

Kaynak: DHA

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05 Şub 2024 - 16:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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