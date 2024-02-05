Antalya'da sazlıkta yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan ve sıçradığı serada hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pınarcık Mahallesi'nde dere kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki seraya sıçradı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına ilk müdahaleyi sera sahipleri haznesine su koydukları ilaçlama motoruyla yaptı.
Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangın, bir seranın naylonlarına ve yaklaşık 2 dönüm sazlık alana zarar verdi.
Sazlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.