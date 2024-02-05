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Kuruluş Osman'da flaş iki ayrılık!

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Fenomen tarihi dizi Kuruluş Osman'da iki oyuncu diziye veda ediyor.

Kuruluş Osman'da flaş iki ayrılık! mask
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Atv’nin beş sezondur ilgiyle izlenen dizisi “Kuruluş Osman”, kalabalık oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği diziye Ebru Kocaağa (Olivia), Yulduz Rajabova (Ayça Hatun), Taner Rumeli (Hakik), Melih Çardak (Tacettin Noyan) ve Şekip Taşpınar (Gündüz) katılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide şimdi de 2 ayrılık yaşanacak. Bu isimlerin sezon başında ekibe katılan oyuncular Mirza Bahattin Doğan ve Sevil Akı'nın diziden ayrılacağı öğrenildi.

Dizideki hikâyeleri biten Germiyanoğlularından Yakup Bey ile Saadet Hatun’un ardından beyliğin başına oğulları Mehmet bey (Emre Dinler) geçecek.

Kaynak: KARAR

# dizi, veda, oyuncu

05 Şub 2024 - 16:03 - Magazin

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