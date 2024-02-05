Kuruluş Osman'da flaş iki ayrılık!

Atv’nin beş sezondur ilgiyle izlenen dizisi “Kuruluş Osman”, kalabalık oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği diziye Ebru Kocaağa (Olivia), Yulduz Rajabova (Ayça Hatun), Taner Rumeli (Hakik), Melih Çardak (Tacettin Noyan) ve Şekip Taşpınar (Gündüz) katılmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide şimdi de 2 ayrılık yaşanacak. Bu isimlerin sezon başında ekibe katılan oyuncular Mirza Bahattin Doğan ve Sevil Akı'nın diziden ayrılacağı öğrenildi.
Dizideki hikâyeleri biten Germiyanoğlularından Yakup Bey ile Saadet Hatun’un ardından beyliğin başına oğulları Mehmet bey (Emre Dinler) geçecek.
Kaynak: KARAR
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.