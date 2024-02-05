İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri: Sıralama değişti

Türkiye'de yaşayan milyonlarca otomobil sürücüsünün merak ettiği fiyatlarda son dakika değişiklikleri yaşanıyor. Şubat ayında en ucuz otomobillerin fiyatları netleşti ve taşıt kredisi bonusları da bu kararlara eşlik ediyor. Ancak, piyasada meydana gelen zamlar, en uygun araçları bile satın alacak olan müşterilerin bütçelerini etkilemiş durumda.

HYUNDAİ İ10 ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Türkiye'de uzun bir süredir devam eden en ucuz otomobil yarışında lider değişikliği yaşandı. 2023 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülen yenilenmiş Hyundai i10, en uygun otomobil unvanını elinde tutuyor. Şubat 2024 itibariyle Hyundai i10, ülkenin en ekonomik otomobili olma özelliğini koruyor.

FİAT EDEGA SEDAN HEMEN İKİNCİ SIRADA

Hyundai i10'un ve Fiat Egea Sedan'ın en önemli avantajlarından biri, Türkiye'de üretiliyor olmaları. Yerli üretim sayesinde maliyetler düşük tutulabiliyor, bu da firmalara fiyat konusunda esneklik sağlıyor ve müşterilere daha uygun fiyatlar sunulmasına olanak tanıyor.



Fiat Egea Sedan, hala Türkiye'nin en ucuz ikinci otomobili olarak öne çıkıyor. Şubat ayında satış fiyatı 852.900 TL olarak belirlendi. Ancak, kampanyalı fiyatlarla yapılan indirimlerle birlikte aracın fiyatı 814.900 TL'ye kadar düşebiliyor. Bu noktada dikkat çeken bir diğer detay ise bankaların otomobiller için sunduğu taşıt kredisi avantajları. 800.000 TL'ye kadar olan otomobiller için yüzde 50 oranında kredilendirme imkanı sağlayan bankalar, Fiat Egea Sedan için vade süresini 24 aya düşürmüş ve kredilendirme oranını yüzde 30'a indirmiştir.

HYUNDAİ İ10 780 BİN LİRAYA TAKSİTLE

Türkiye'nin en uygun otomobili Hyundai i10 için yeni fiyatlar da belli oldu. 2024 model sıfır kilometre Hyundai i10'un en alt donanımı için belirlenen fiyat 780.000 TL olarak açıklandı. Bu aracı tercih edecek müşteriler, 36 ay vadeli 390.000 TL taşıt kredisi kullanma şansına sahiptir. Bu durum, en uygun otomobili satın almak isteyenler için ek bir finansal avantaj sunmaktadır.

KAMPANYALAR VE KREDİ ŞARTLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

Türkiye'de otomobil piyasasındaki Şubat ayı fiyatları ve taşıt kredisi imkanları, en ucuz araçları satın almak isteyenler için önemli bir kriter haline gelmiştir. Firma kampanyaları ve banka kredi seçenekleri, otomobil tutkunlarının bütçelerini değerlendirirken dikkate almaları gereken faktörler arasında yer alıyor. En ucuz otomobil arayışındaki müşteriler, yerli üretim avantajını ve finansal destekleri değerlendirerek kararlarını şekillendirebilirler.

Kaynak: Haber Merkezi