Sokakta dehşet! Eski sevgilisinin nişanlısını kurşun yağmuruna tuttu

12 yıllık sevgilisi T.Ş.'den ayrılan adliye memuru F.D., bir süre önce Karacasu'da demir doğrama işiyle uğraşan Engin Şavk ile nişanlandı. Bu durumu öğrenen T.Ş., iddiaya göre F.D.'yi rahatsız etmeye başladı. F.D. şikayetçi olup, T.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen T.Ş. eski sevgilisi F.D.'yi rahatsız etmeye devam etti.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Bu sabah F.D.'nin nişanlısı Engin Şavk ile kaldığı apartman dairesinin önüne gelen T.Ş., beklemeye başladı. İkili evden çıkınca T.Ş., belindeki tabancasını çıkarıp Engin Şavk'ı göğsünden vurarak kaçtı. Şavk, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şavk'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan T.Ş.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.