- Asayiş

Sokakta dehşet! Eski sevgilisinin nişanlısını kurşun yağmuruna tuttu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde T.Ş., eski sevgilisi F.D.'nin nişanlısı Engin Şavk'ı (43) tabancayla vurarak öldürdü.

Sokakta dehşet! Eski sevgilisinin nişanlısını kurşun yağmuruna tuttu mask
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12 yıllık sevgilisi T.Ş.'den ayrılan adliye memuru F.D., bir süre önce Karacasu'da demir doğrama işiyle uğraşan Engin Şavk ile nişanlandı. Bu durumu öğrenen T.Ş., iddiaya göre F.D.'yi rahatsız etmeye başladı. F.D. şikayetçi olup, T.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen T.Ş. eski sevgilisi F.D.'yi rahatsız etmeye devam etti.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah F.D.'nin nişanlısı Engin Şavk ile kaldığı apartman dairesinin önüne gelen T.Ş., beklemeye başladı. İkili evden çıkınca T.Ş., belindeki tabancasını çıkarıp Engin Şavk'ı göğsünden vurarak kaçtı. Şavk, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şavk'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan T.Ş.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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05 Şub 2024 - 16:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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