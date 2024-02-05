Zafer Partisi, Ankara adayını açıkladı

Ümit Özdağ, Ulus'taki 1'inci TBMM binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi) önünde yaptığı açıklamada, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını tanıttı. Özdağ, Ankara'yı tekrar canlandıracak, 21'inci yüzyıla taşıyacak bir belediyecilik anlayışıyla ABB'nin yönetilmesini hedeflediklerini belirterek, "Sizlerin ve Ankaralıların huzuruna Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Bartu Soral beyi getirdik.

'PARTİNİN VİZYONUNU EN İYİ TEMSİL EDEN KİŞİLERDEN BİRİSİ'

Bartu Bey, deneyimli bir ekonomist. Kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma programlarını yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı, proje insanı olarak Zafer Partisi'nin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi. Uzun mesleki yaşamı içerisinde sahip olduğu deneyimleri Ankara'nın daha iyi yönetilmesi, ekonomik cazibe merkezi olması ve uluslararası piyasaları gayet yakından bilmesi ve iyi tanıması neticesinde Ankara'ya verimli kaynakları da aktarabilecek projeler dosyasıyla seçimlere doğru yürüyor" dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

Ankaralıları Bartu Soral'a oy vermeye davet eden Özdağ, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sını 21'inci yüzyılına taşımak, modern proje yönetimi ve anlayışıyla yönetilmesini sağlamak için Bartu Soral'ı desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.





Kaynak: DHA