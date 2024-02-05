- Gündem

Son dakika! Eğitim-öğretime bir gün ara verildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

05 Şub 2024 - 15:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bir taksici vakası daha: Yolcu bir anda küfürler ederek... mask
Bir taksici vakası daha: Yolcu bir anda küfürler ederek...
Heyelan kara yolunu kapattı! 8 saat ulaşım durdu mask
Heyelan kara yolunu kapattı! 8 saat ulaşım durdu
Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel arıyor: Bu şartları karşılayanlar kolayca işe başlayabilir mask
Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel arıyor: Bu şartları karşılayanlar kolayca işe başlayabilir
ALSİAD'a yeni başkan seçildi mask
ALSİAD'a yeni başkan seçildi
Enkazdan 177 saat sonra kurtarıldı mask
Enkazdan 177 saat sonra kurtarıldı
Dim TV İğneli Fıçı’nın konuğu Başkan Tavlı mask
Dim TV İğneli Fıçı’nın konuğu Başkan Tavlı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber