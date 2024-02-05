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Son Dakika! Çorum'da deprem

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Çorum'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bugün saat 14.46'da yaşanan depremin derinliği 7.7 kilometre.

Son Dakika! Çorum'da deprem mask
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Çorum'un Aşagıörenseki - İskilip bölgesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre depremin derinliği tam 7.7 kilometre.

Kandilli'nin açıklamasına göre deprem bugün saat 14.46'da yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Saat

05 Şub 2024 - 15:37 - Gündem

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