Son Dakika! Çorum'da deprem

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Çorum'un Aşagıörenseki - İskilip bölgesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre depremin derinliği tam 7.7 kilometre.

Kandilli'nin açıklamasına göre deprem bugün saat 14.46'da yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi