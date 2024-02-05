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Alanya'da belediye otobüsünde yürek ısıtan anlar kamerada

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Alanya'da bir toplu taşıma otobüsünde çekilen görüntüler görenlerin hem gülümsetti hem helal olsun dedirtti

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Alanya'da 202 numaralı toplu taşıma otobüsünde çekildiği görülen görüntülerde, düğünlerde müzik çalan ekibi gören otobüs şoförü ekipten zurna çalmalarını isteyince yolculara müzik ziyafeti çektiler.

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya

05 Şub 2024 - 15:29 - Magazin

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