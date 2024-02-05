Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakemlere ateş püskürdü! "Soytarılık yapıyorlar"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından hakem camiası ve MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu hedef aldı.

Hakem Mete Kalkavan'ın görevi bırakmasına neden olan açıklamalarından sonra Arda Kardeşler tarafından kendilerine operasyon çekildiğine inandıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor onlara öyle bir senaryo yazar ki; hayatları boyunca o senaryodan çıkamazlar" ifadelerini kullandı.

Hakemler için "soytarılık yapıyorlar" diyen Doğan, MHK Başkanı İbanoğlu için de "Dünyadan haberi yok" dedi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasının üzerinden 56 gün geçtikten sonra, Türk futbolunda yine hakem camiasının hedef tahtası haline gelmesi kamuoyunda yankı uyandırdı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

"Bunlara hakem de demek istemiyorum. Soytarılık yapıyorlar. Plan dahilinde hareket ediyorlar. Ben bu arkadaşların dürüstlüğüne, adamlığına inanmıyorum. Fenerbahçe maçından sonra 'Utanmıyor musunuz?' demiştim, utanmıyorlar. Bir soytarılıktır gidiyor."

"DÜNYADAN HABERİ YOK"

"Birkaç şey söylemek istiyorum VAR hakemi ile ilgili; geçen yıl 19 Nisan'da oynanan bir Konyaspor - Adana Demirspor maçından sonra ceza alan hakem arkadaş, ne oluyor da haftanın maçına atanıyor? Tolga Bey, İzmir'de ameliyatları ile uğraşıyor, atamaları uzaktan kafasına göre yapıyor. Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok."

"TRABZON ÖYLE BİR SENARYO YAZAR Kİ..."

"Bu arkadaşlar Trabzonspor ile ilgili kafalarında bazı senaryolar oluşturmuşlar. Bizim bazı eksiklerimiz olabilir ama bunlar bizim iç konularımız, kimseyi bağlamaz. Bir senaryo oynamaya çalışıyorlar. Trabzonspor camiası ile buna benzer oyunlar oynamaya çalışanların sonunu herkes biliyor. Trabzonspor; Türkiye'de birinin, bir camianın uğraşabileceği bir takım değil, bir şehir takımı. Bu şehrin tüm fertleri bu takıma A'dan Z'ya sahip çıkar. Unutmasınlar, Trabzonspor onlara öyle bir senaryo yazar ki; hayatları boyunca o senaryodan çıkamazlar"

"KÖR MÜSÜN KARDEŞİM"

"Çok açık söylüyorum hepsine; ayağınızı denk alın, haddinizi bilin. Herkesin gözüyle gördüğünü görmüyor musunuz? Nasıl insanlarsınız siz? Hiç mi utanmanız yok. Hepsinin sonu, Trabzonspor ile bu işlere giren kişilerle aynı olacak. Bunların hiçbirinin kurtuluşu yok. TFF Başkanı'nın müdahalesi gerekiyor, bunların oyuncağı olmuş vaziyette. Yok İzmir grubu, o grubu, bu grubu. Çok farklı şeylerle karşı karşıya kalacaklar bakın."

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

"Mete Kalkavan'ı sistem dışı bırakmamızın diyetini bize ödetmek istiyorlar, çok net bunun peşindeler. Biz oradaki mesajın farkındayız, camia olarak gerekeni yapacağız. Fazla uzak tutmayacağız birbirlerinden. Her hafta bir şey çıkıyor, böyle bir şey olabilir mi? Yalan, dolan bitmiyor."

"AHLAKSIZSIN"

"Trabzonspor kimsenin hakkının yenmesini istemez, Beşiktaş çıktı gayet güzel mücadele verdi. Kimsenin bir talebi yok ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın ne bizim ne Beşiktaş'ın. Bunlar kendi kafalarında senaryo yaratıyorlar. Kör müsünüz kardeşim siz? Kör değilsen ahlaksızsın. Trabzonspor camiası, yapılanların farkında. Bizde kimsenin hesabı kalmaz. Bugüne kadar kalmadı, bundan sonra da kalmaz. Bu yapılanların hesabı sorulacaktır."

Kaynak: Sözcü