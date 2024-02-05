KGK: 6 Şubat’ta dayanışma için Adıyaman’dayız

Ayrıca, deprem bölgesi ve komşu illerden gelen 30’dan fazla il temsilcisinin de katılımıyla daraltılmış bir yerel medya meclis toplantısı yapılacak. KGK Yönetim Kurulu, 6 Şubat dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Genel Başkan Mehmet Ali Dim imzasıyla yayınlanan mesaj şöyle:



32 GAZETECİYİ KAYBETTİK



Asrın felaketi olarak tarihe geçen ve milletçe yüreğimizi yakan 6 Şubat (2023) depremlerinin birinci yıldönümündeyiz. 11 ilimizde yaşayan milyonlarca insanımızı derinden yaralayan depremlerde 32 meslektaşlarımızla birlikte 50 binden fazla insanımızı kaybettik.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) olarak afetzede meslektaşlarımızın ve afetzede vatandaşlarımızın yanında olmak ve bir nebze de olsa onlara destek olmak adına depremin yaşandığı andan itibaren il temsilcilerimiz ve pek çok üyemizle bölgedeydik ve halen de bölgeye katkı sunmaya gayret etmekteyiz.



TARİHİ DAYANIŞMA



Unutulmamalı ki, ülke çapında düzenlenen kampanyalar ile yardımsever kişiler, özel ve resmi kurumların ele ele vererek ortaya koyduğu dayanışma ile depremin açtığı yaraların kısa sürede sarılmaya çalışılması tüm dünyaya örnek olan bir yardımlaşma biçimi olarak tarihe geçti.

Medya sektörünün de meslek örgütleri ve kurumlar bazında el ele vererek bölgedeki meslektaşlarının yaralarını sarmaya çalıştığı depremin ilk yıldönümünde, Küresel Gazeteciler Konseyi üst yöneticileri ve İl Temsilcileri olarak vatandaşlarımız ve meslektaşlarımızla birlikte olmak ve dayanışma için Türkiye’nin dört bir yanından gazeteciler olarak Adıyaman’a ve bölgeye intikal ediyoruz. 7 Şubat günü de “Depremde Medyanın Rolü” konulu bir panel düzenleyeceğiz.



DUAMIZ BİR DAHA YAŞAMAMAK



Adıyaman’da 6 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştireceğimiz anma töreni ve afetzedeleri ziyaret programımızda bizlerle beraber olan tüm gazeteci meslektaşlarımıza ve özellikle depremin yaralarını sarmak adına elele veren tüm milletimize en içten şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu tür felaketleri bir daha yaşamamayı Cenabı Allah’tan niyaz ediyor ve milletimize bir kez daha taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.