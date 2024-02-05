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Mehmet Şahin’den Alanyalı siyasilere ‘Sessizlik’ uyarısı

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’den yüzyılın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü için önemli bir uyarı geldi

Mehmet Şahin’den Alanyalı siyasilere ‘Sessizlik’ uyarısı mask
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ŞAHİN, “11 ilimizde acıyı doğuran, ülkece en uzun geceyi yaşadığımız, yüzyılın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden bir yıl geçti. Yaşananları hatırlamak, acımızı yüreğimizde taze tutmak, birlik ve beraberlikle geleceği yeniden inşa etmek en büyük görevimizdir. Kaybettiğimiz tüm canlarımızı sevgi ve özlemle anıyor, sevdiklerinden ayrı düşen tüm vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Ülkece yüreğimizin yandığı 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde, tüm siyasi partilerimizi ve adaylarımızı çalışmalarında sessizliğe davet ediyorum” dedi.

# şahin

05 Şub 2024 - 13:52 - Siyaset

Mahreç  Mazluma Göktaş

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