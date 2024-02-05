Mehmet Şahin’den Alanyalı siyasilere ‘Sessizlik’ uyarısı

ŞAHİN, “11 ilimizde acıyı doğuran, ülkece en uzun geceyi yaşadığımız, yüzyılın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden bir yıl geçti. Yaşananları hatırlamak, acımızı yüreğimizde taze tutmak, birlik ve beraberlikle geleceği yeniden inşa etmek en büyük görevimizdir. Kaybettiğimiz tüm canlarımızı sevgi ve özlemle anıyor, sevdiklerinden ayrı düşen tüm vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Ülkece yüreğimizin yandığı 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde, tüm siyasi partilerimizi ve adaylarımızı çalışmalarında sessizliğe davet ediyorum” dedi.
# şahin
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.