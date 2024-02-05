6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler Alanya’da anılacak

"ASRIN felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkilerini yaşayan 11 ilin Alanya’daki dernek başkanları anma programı organize ediyor. Hataylılar Derneği, Kahramanmaraşlılar Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Gaziantepliler Derneği, Malatyalılar Derneği ile Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Derneği
6 Şubat (yarın) 2024 tarihinde Eşgilik Düğün Salonu’nda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit programı düzenleyecek. Saat 12.00’de başlayacak program, ikindi namazına kadar sürecek. (Ramazan ÖZDEMİR)
"ASRIN felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkilerini yaşayan 11 ilin Alanya’daki dernek başkanları anma programı organize ediyor. Hataylılar Derneği, Kahramanmaraşlılar Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Gaziantepliler Derneği, Malatyalılar Derneği ile Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Derneği
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.