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Bir müzisyen cinayeti daha... Nişanlısının kollarında hayatını kaybetti

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Müzisyen Umut Emre Aytekin, Güngören'de nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte gittiği Güngören'deki bir restoranda iki adam tarafından saldırıya uğradı. Aytekin başına aldığı darbeler sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir müzisyen cinayeti daha... Nişanlısının kollarında hayatını kaybetti mask
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İstanbul'un Güngören ilçesinde bir restoranda dün sabah saatlerinde cinayet yaşandı. 36 yaşındaki Müzisyen Umut Emre Aytekin, nişanlısıyla birlikte kahve içmek için bir zincir restoranına gitti. Umut Emre Aytekin, yan masalarında bulunan iki adamla henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Aytekin, kahve almak için kasaya doğru gitti. Kasanın önünde kahve siparişini beklerken, az önce tartışmaya girdiği Ceyhun T., ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısına maruz kaldı. Başına aldığı sert darbelerle yere yığılan Aytekin'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Umut Emre Aytekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı yapan Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün olay yerinden ilk başlarda uzaklaştığı görüldü. Ancak Umut Emre Aytekin'in yerde uzun süre kalması üzerine saldırganlar olay yerine geri gelip Aytekin'in başında bekledi.

Restoran kamerasının bütün olayı baştan sona kadar kaydetmesi üzerine olayın failleri kısa sürede belirlendi. Saldıganlar Ceyhun T., ve Hayrettin Ö.'nün de müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul

05 Şub 2024 - 13:50 - Asayiş

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