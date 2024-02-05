05 Şub 2024 - 13:16- Asayiş G:

Antalya'da korkunç görüntüler: Bir ceset daha bulundu

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Antalya'da kıyılara vuran cesetlerin ardından yeni bir dehşet daha yaşandı. Aksu Çandaş Mahallesi’nde su kanalında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Antalya'da korkunç görüntüler: Bir ceset daha bulundu mask
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Çalkaya Mahallesi Karakoyunlu mevkiindeki sulama kanalında ceset görenler durumu polise bildirdi.

Deniz polisince sudan çıkarılan cesedin Murat Aygün'e (33) ait olduğu belirlendi.

Havalimanında çalıştığı öğrenilen Aygün'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

# Antalya

05 Şub 2024 - 13:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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