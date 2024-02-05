05 Şub 2024 - 13:16- Asayiş

Antalya'da korkunç görüntüler: Bir ceset daha bulundu

Antalya'da kıyılara vuran cesetlerin ardından yeni bir dehşet daha yaşandı. Aksu Çandaş Mahallesi’nde su kanalında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu.