05 Şub 2024 - 13:08- Ekonomi G:

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 600.000 TL destek verilecek

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Ziraat Bankası, finansal destek konusundaki liderliğini sürdürerek vatandaşlara yeni ve rahatlatıcı finansal çözümler sunmaya devam ediyor. Bu yeni adımlarla, bireylerin ekonomik ihtiyaçlarına etkili çözümler sağlayarak, hayallerindeki eve ulaşmalarına yardımcı oluyor. İşte Ziraat Bankası’nın sunduğu, dikkat çeken iki kampanyanın detayları...

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 600.000 TL destek verilecek mask
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Ziraat Bankası tarafından sunulan 500 bin TL’lik destek kredisi, 120 ay vade seçeneğiyle dikkat çekiyor. Bu kredi, bireylerin finansal ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış, uzun vadeli ve esnek ödeme planları sunuyor. Bu sayede, vatandaşlar ekonomik yükümlülüklerini daha rahat bir şekilde yönetebilme imkanı buluyor.

2. Ortak Konut Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası’nın bir diğer çarpıcı kampanyası ise Ortak Konut Kredisi. Bu kampanya, en az 2 en fazla 5 kişinin bir araya gelerek ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Ortaklar, kredi kullanımı konusunda esneklik sağlayarak, birlikte hayallerindeki eve kavuşabiliyorlar. Kredi tutarı, SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından hazırlanan rapora göre belirlenirken, kredinin güvencesi olarak gayrimenkul üzerine ipotek tesis ediliyor.

Detaylar ve Başvuru Süreci

Ortak Konut Kredisi, 10 yıllık vade seçeneği ile ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, 300 bin TL’ye kadar olan konut kredileri için aylık ödeme miktarı 12 bin TL olarak belirlenmiştir. Ancak, 5 kişi bir araya gelerek bu krediyi kullanıldığında, aylık ödeme miktarı 5000 TL’ye kadar düşebilmektedir.

Başvuru süreci oldukça basit ve hızlıdır. Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden, “Bireysel Konut Kredisi” seçeneği altında gerekli belgeler ile başvuru yapılabilir. Başvuru sırasında istenilen belgeler arasında başvuru formu, gelir belgesi ve satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi yer almaktadır.

Kampanyaların Faydaları

Ziraat Bankası’nın bu özel kredi kampanyaları, sadece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için değil, aynı zamanda çeşitli finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler için de büyük avantajlar sunmaktadır. Vatandaşlar, sunulan bu fırsatlarla hem konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilir hem de finansal planlamalarını daha sağlam bir zemine oturtabilirler. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu benzersiz imkanlar, ekonomik rahatlama ve hayallerin gerçeğe dönüşmesi için önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

# kişi, Yer, konut

05 Şub 2024 - 13:08 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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