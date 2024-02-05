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Otelde facia: Balkon çöktü çok sayıda yaralı var

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Otelin balkonunun çökmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Otelde facia: Balkon çöktü çok sayıda yaralı var mask
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Tayland’ın Chiang Mai şehrine seminer için gelen 13 kadın, bulundukları otelin balkonu fotoğraf için poz verdikleri sırada çöktü.

İkinci kattan düşen 13 kişi de yaralanırken 2’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada otelin imar planında olmayan balkonun sonradan eklendiği ve işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Şub 2024 - 12:29 - Dünya

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