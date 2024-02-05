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ABD'ye kaçak giren Türklerin sayısı açıklandı! Tahminlerden çok farklı...

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ABD kaçak göçe karşı konulan Meksika'daki dikenleri tartışırken kaçak yollardan ülkeye giden Türklerin sayısı da belli oldu. Veriler dikkat çekti. ABD'ye Meksika ve Kanada sınırlarından iltica etmek için kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 50 bin kişiyi buldu. Bunun sadece bin 300'ü Kanada'dan giriş yaparken geri kalanının tamamı Meksika'dan ABD'ye kaçak olarak giriş yaptı.

ABD'ye kaçak giren Türklerin sayısı açıklandı! Tahminlerden çok farklı... mask
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ABD'ye Meksika ve Kanada sınırlarından iltica etmek için kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 50 bin kişiyi buldu. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son resmi verilerine göre, 50 bine yakın Türk vatandaşı hem Meksika hem de Kanada sınırından yasa dışı yollarla sığınmacı olarak ülkeye giriş yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son resmi verilerine göre, 48 bin 539 Türk vatandaşının Meksika ve Kanada sınırlarından ABD’ye iltica etmek için yasa dışı yollarla geçtiği tespit edildi.

Sığınmacı olarak Kanada sınırını kullanan Türk vatandaşlarının sayısı bin 298 kişiyle sınırlı kaldı. Türk vatandaşlarının çok büyük bir çoğunluğunun, ABD’ye yasa dışı yollardan sığınmacı olarak geçmek için daha çok Meksika sınırını kullandığı görüldü.

SON BİR YILDA YÜZDE 50'LİK ARTIŞ

VOA Türkçe’nin geçtiğimiz yıl aynı dönemde Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin resmi verilerine dayandırarak yaptığı haberde, 31 bin 362 Türk vatandaşının, sınırlardan kaçak yollarla ülkeye girdiği bildirilmişti. Geçtiğimiz yıl yayınlanan verilerle kıyaslandığında, son bir yılda ABD’ye sınırdan iltica etmek isteyen Türk vatandaşlarının sayısının yüzde 50’den daha fazla arttığı kaydedildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son resmi verilerine göre hem Kanada hem de Meksika sınırlarından ülkeye yasa dışı yollarla geçen sığınmacılar arasında çok sayıda çocuk bulunuyor.
Şimdiye kadar 29’u aileleriyle birlikte, 441’i de tek başına ve refakatsiz olan Türk çocukları, ABD sınırlarından yasa dışı yollarla sığınmacı olarak girdi.

BAZILARININ İLTİCA TALEBİ REDDEDİLEBİLİYOR

Meksika ve Kanada’dan ABD’ye sığınmacı olarak kaçak olarak geçenler yasalar gereğince gözaltına alınmalarının ardından daha çok Arizona ve Teksas eyaletlerindeki tutukevlerine yerleştiriliyor.

Sığınmacı Türkler, ABD’ye iltica talebiyle mahkemeye çıkartılıyor. ABD’ye iltica talep eden kişinin talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bir Amerikan vatandaşının sığınmacı Türk’e sponsor olması durumunda, bir hafta ile birkaç ay bir süre zarfında içinde tutukevinden serbest bırakılıyor. Sığınmacı Türklerden bazıları da çıkarıldıkları mahkemelerde iltica talepleri reddedildikten sonra Türkiye’ye sınır dışı ediliyor.

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05 Şub 2024 - 11:52 - Gündem

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