12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Brandon Griffin sık sık sosyal medya hesaplarından balıkçılık maceralarını paylaşıyor. Griffin, son macerası sırasında Panhandle'daki gözlerden uzak bir plajda yanlışlıkla köpek balığı avladı. Büyük çekiç kafalıların kancaya takılıp hayatta kalmaları çok nadir olduğundan ve Florida eyalet yasalarına göre köpek balıklarını avlayarak sudan çıkartmak yasak olduğu için Griffin okyanusa geri girerek onu oltadan kurtarmaya karar verdi.



"HIZLICA GEREKENİ YAPTIM"

PEN News'e konuşan 23 yaşındaki Brandon Griffin, "Çekiç kafasının serbest kalmasını ve güvenli bir şekilde yüzerek uzaklaşmasını sağlamak için hızlıca gerekeni yaptım. Kancaya takılmasından serbest kalmasına kadar toplam mücadele 22 dakika sürdü" dedi.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şimdiye kadar gördüğüm en destansı olay" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ölmeyi diliyor olmalı" yorumunu ekledi.