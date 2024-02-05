Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan’ın acı günü 

ALANYA'DA yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanaat önderlerinden olan iş insanı Nuretttin Arslan’ın amcası Sadullah Arslan, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sadullah Arslan, bugün sabah saatlerinde Mardin’in Şenocak Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Amca Arslan’ın cenaze törenine Alanya’dan da katılımın oldukça yüksek oldu. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, başta Nurettin Arslan olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Toygar DİM)