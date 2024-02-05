- Gündem

Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan’ın acı günü 

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’nın sevilen iş insanlarından Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Nurettin Arslan, amcası Sadullah Arslan’ı kaybetti

Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan’ın acı günü  mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA'DA yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanaat önderlerinden olan iş insanı Nuretttin Arslan’ın amcası Sadullah Arslan, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sadullah Arslan, bugün sabah saatlerinde Mardin’in Şenocak Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Amca Arslan’ın cenaze törenine Alanya’dan da katılımın oldukça yüksek oldu. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, başta Nurettin Arslan olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Toygar DİM)

# Alanya, Yüksek, sağlık

05 Şub 2024 - 10:50 - Gündem

Mahreç  Toygar Dim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Heyelan kara yolunu kapattı! 8 saat ulaşım durdu mask
Heyelan kara yolunu kapattı! 8 saat ulaşım durdu
Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel arıyor: Bu şartları karşılayanlar kolayca işe başlayabilir mask
Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel arıyor: Bu şartları karşılayanlar kolayca işe başlayabilir
ALSİAD'a yeni başkan seçildi mask
ALSİAD'a yeni başkan seçildi
Dim TV İğneli Fıçı’nın konuğu Başkan Tavlı mask
Dim TV İğneli Fıçı’nın konuğu Başkan Tavlı
Başkent Kavşağı ile Yunus Emre Caddesi arası yenileniyor mask
Başkent Kavşağı ile Yunus Emre Caddesi arası yenileniyor
Hafize Gaye Erkan iki yıl daha maaş alacak mask
Hafize Gaye Erkan iki yıl daha maaş alacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber