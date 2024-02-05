ALANYA'DA yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanaat önderlerinden olan iş insanı Nuretttin Arslan’ın amcası Sadullah Arslan, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sadullah Arslan, bugün sabah saatlerinde Mardin’in Şenocak Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Amca Arslan’ın cenaze törenine Alanya’dan da katılımın oldukça yüksek oldu. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, başta Nurettin Arslan olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Toygar DİM)
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Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan’ın acı günü
Alanya’nın sevilen iş insanlarından Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Nurettin Arslan, amcası Sadullah Arslan’ı kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.