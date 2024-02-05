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Bir taksici vakası daha: Yolcu bir anda küfürler ederek...

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İzmir'de gerçekleşen kanlı taksici cinayeti hala hafızalardayken, Aydın'da taksiciyle tartışan bir kadının söyledikleri büyük tepki çekti. Tartıştığı taksiciye önce küfreden sonra da tehditler savuran yolcu, "Beni arızaya bağlama, burası Ankara değil. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

Bir taksici vakası daha: Yolcu bir anda küfürler ederek... mask
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Aydın'da bir yolcu, bindiği taksinin şoförüne küfür ve tehditler savurdu. Kadın yolcu, "Beni arızaya bağlama, burası Ankara değil. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" ifadelerini kullandı. Skandal olay, taksi kamerasına yansıdı.

ALKOLLÜ YOLCULAR TAKSİDE OLAY ÇIKARDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Dün gece saatlerinde alkollü olduğu tahmin edilen dört kişi taksiye bindi. Sokakları tam bilmediğini söyleyen taksi şoförü, yolculardan gidecekleri adresi tarif etmelerini istedi.

KADIN YOLCU, ŞOFÖRE KÜFRETMEYE BAŞLADI

Ön koltukta oturan kadın yolcu, bir anda taksi şoförüne küfretmeye başladı. Şoför, taksi içi kameranın kaydettiğini ve küfretmemesi konusunda kadın yolcuyu uyardı.

"SENİN GİBİ TAKSİCİLERİ ARKADAN VURSUNLAR"

Bir türlü sakinleşmeyen kadın, tehditler savurarak, "Benim silahım yok, adamların silahı var üstünde. Sonra vuruyorlar, neyin kafasını yaşıyorsun sen? Beni arızaya bağlama, burası Ankara değil. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

Kadın yolcuyu arkadaşları güçlükle taksiden indirdi. Olay kameraya anbean yansıdı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge (44), dün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.


Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli D.A, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.

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05 Şub 2024 - 10:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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