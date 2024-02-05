Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta süre uzatıldı

RESMİ Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında döviz tevdiat hesapları ve katılım fonları TL'ye çevrilebilecek.

Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta süre uzatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Tebliğin yayım tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi.