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Heyelan kara yolunu kapattı! 8 saat ulaşım durdu

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BİTLİS Baykan kara yolunun 40'ncı kilometresinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan kara yolunu kapattı! 8 saat ulaşım durdu mask
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BİTLİS - Baykan kara yolunun 40'ncı kilometresinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Kapanan yol, ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla yeniden açıldı.

Bitlis ile Siirt'in Baykan ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 40'ıncı kilometresine dün saat 2100 sıralarında heyelan oldu. Yağışların nedeniyle yumuşayan zeminde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte bölgeye giden Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, DSİ Bitlis Şube Müdürü Niyazi Yayla ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan gece boyunca çalışmaları izledi. DSİ ve Karayolları ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla dev kayalar ve toprak yığınları kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

AFAD Bitlis İl Müdürü Erdal Tunçtan, ihbar gelir gelmez ekiplerin bölgeye intikal ettiğini belirterek, “Ekibimizle birlikte bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. Kaya parçasının kopabileceği ihtimali üzerine yolun trafiğe kapatılmasını önerdik. İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ’nin çalışması ile yol trafiğe açıldı" dedi.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi ekipleri de yolda kalan yolculara ve sürücülere kek ve meyve suyu dağıttı.

# Devlet, sevk, ihbar, Saat

05 Şub 2024 - 08:35 DHA Bitlis- Gündem

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