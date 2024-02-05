2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Yangın, saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aydınlı Mahallesi, Eftalya Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek alt kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sokakta güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.