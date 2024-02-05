- Asayiş

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde yan yoldan çıkan otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı mask
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Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu Fatih Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine giden Sultan Kurt (26) idaresindeki 78 DE 925 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Zekeriya Tatlı (41) yönetimindeki 34 NE 0984 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazada Sultan Kurt, yanında bulunan Seda Sav (24) ile diğer araçtaki yolcular Mine Tatlı (37) ve 3 yaşındaki çocuğu Buğra Tatlı yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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05 Şub 2024 - 05:30 DHA Bursa- Asayiş

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