Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesinde meydana geldi. Ömer Karadağ idaresindeki 01 ABT 36 plakalı otomobil, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1’inci etap bağlantı köprüsünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın altına girerek demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.