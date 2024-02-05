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Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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MERSİN'de TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı mask
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Kaza, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesinde meydana geldi. Ömer Karadağ idaresindeki 01 ABT 36 plakalı otomobil, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1’inci etap bağlantı köprüsünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın altına girerek demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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05 Şub 2024 - 05:30 DHA Mersin- Asayiş

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