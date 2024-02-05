Emekliler bu detaya dikkat: 15 bin TL promosyon alabilirsiniz! İşte yapmanız gerekenler...

ING Bank, emekli vatandaşlara yönelik özel bir kampanya başlattı. Emekli olanlar, kendi bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir banka seçerek acil durumlarda promosyonlardan yararlanabilecek. Fakat, promosyon almak için emekli maaşlarını seçtikleri bankaya üç yıl boyunca taşıma zorunluluğu var.
ING BANK’TAN EMEKLİ MAAŞI ALANLARA EK ÖDEME
ING Bank, emekli maaşlarına yönelik promosyon kampanyasında ödemeler şu şekilde:
3500 TL’ye kadar olan maaşlara 6 bin TL,
3500 TL – 7500 TL arasındaki maaşlara 7 bin TL,
7500 TL – 10.000 TL arasındaki maaşlara 9 bin TL,
10 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 10 bin TL verilecek.
Maaşınızın miktarına göre 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabilir, otomatik fatura ödeme talimatı vererek ekstra 5.000 TL'ye kadar daha kazanabilirsiniz. Böylece toplamda 15.000 TL'ye varan bir gelir elde edebilirsiniz. Bu fırsattan yeni emekliler ve EYT ile emekli olmuş kişiler de yararlanabilir.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.