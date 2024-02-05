Dolar-TL dönüştürmesine ayar: Son tarih açıklandı!

Bu Tebliğ, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de yapılan değişiklikleri açıklamaktadır.
Bu değişikliklere göre, yurt içi yerleşik gerçek (31/1/2024) ve tüzel kişilerin (30/6/2023) bankalardaki ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz hesapları, belirlenen tarihlere kadar hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirasına dönüştürülebilecektir. Dönüşüm kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecektir. Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecektir.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.