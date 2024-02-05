Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel arıyor: Bu şartları karşılayanlar kolayca işe başlayabilir

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılacak sözleşmeli personel alımı için duyuru yayınladı. Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edileceklerini ve sözlü sınavdan geçmeleri gerektiğini belirtti. Ek-l'de yer alan 229 pozisyonun yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları da duyuruda açıklandı.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözlü sınavlarına katılmak isteyen adayların 2022 KPSS'ye girmiş ve ilgili pozisyonlar için belirlenen puan türünden en az 70 almış olmaları şarttır. Ayrıca adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yer alan 5 ve 6'ncı maddelerdeki koşulları ve bu ilanın 4'üncü maddesindeki özel nitelikleri sağlamaları gerekmektedir.
Sözlü sınavlara katılmak isteyen adaylar, merkezi sınavdan aldıkları puanlara göre sıralanacak ve her pozisyon için ilan edilen sayının 3 katı kadar aday davet edilecektir.
Kaynak: Haber MERKEZİ
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.