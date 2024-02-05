Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel arıyor: Bu şartları karşılayanlar kolayca işe başlayabilir

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılacak sözleşmeli personel alımı için duyuru yayınladı. Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edileceklerini ve sözlü sınavdan geçmeleri gerektiğini belirtti. Ek-l'de yer alan 229 pozisyonun yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları da duyuruda açıklandı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı sözlü sınavlarına katılmak isteyen adayların 2022 KPSS'ye girmiş ve ilgili pozisyonlar için belirlenen puan türünden en az 70 almış olmaları şarttır. Ayrıca adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yer alan 5 ve 6'ncı maddelerdeki koşulları ve bu ilanın 4'üncü maddesindeki özel nitelikleri sağlamaları gerekmektedir.



Sözlü sınavlara katılmak isteyen adaylar, merkezi sınavdan aldıkları puanlara göre sıralanacak ve her pozisyon için ilan edilen sayının 3 katı kadar aday davet edilecektir.

Kaynak: Haber MERKEZİ