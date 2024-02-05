Türkiye Bankalar Birliği'nin dolar tahmini herkesi şok etti: Doları olan köşeyi dönecek! İşte acı tablo...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla ilgili olarak, "Son çeyrek içerisinde ülkemizde de faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşünüyorum" dedi. Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişimleri değerlendirdi, 2024'e ilişkin beklentilerini paylaştı.

2022 ve 2023'ün, tüm dünyada 'enflasyonla mücadele yılları' olarak geçtiğini ifade eden Alpaslan Çakar, küresel ekonomide ciddi bir yavaşlama olduğunu, büyümenin mesele olmaya başladığını söyledi. Türkiye'nin büyüme mevzusunda her zaman pozitif ayrıştığını, 1923 ila 2022 yılları arasında ortalama büyümesinin yüzde 4,8, 2003-2023'teki büyümenin yüzde 5,4 olduğunu kaydeden Alpaslan Çakar, Türkiye'de büyümenin 2023'te muhtemelen yüzde 4,5 olarak gerçekleşeceğini, 2024'te de yüzde 4 olarak öngörüldüğünü, yurt haricinde yaşanan gelişmeler sebebiyle büyümenin iç talep kaynaklı olduğunu, bunun çok arzu edilen bir durum olmadığını belirtti.



"ENFLASYON BU YIL YÜZDE 40-45 BANDINDA ŞEKİLLENİR"



Orta Vadeli Program'ı (OVP) çok gerçekçi bulduğunu ifade eden Alpaslan Çakar, enflasyon mevzusunda bir miktar iddialı olmakla birlikte tüm olarak bakıldığında OVP'nin, ciddi, tutarlı ve öngörülebilir bir program olduğunu savundu.

Enflasyonun bu yıl yüzde 40-45 bandında şekilleneceğini düşündüğünü aktaran Alpaslan Çakar, "Enflasyon, mayıs ayında en üst düzeye gelip düşüşe geçecek. Mevcut uygulanan politikalarda bence asla acele etmemek lazım. Bence enflasyonun yüzde 40-45'lere inmesi zaten olağan, bu olacak. Önemli olan enflasyonun yapışkan olmadan, kalıcı hale gelmeden düşürülmesidir. Orada bizim daha dikkatli olmamız, mevcut politikaları daha olgunlaştırarak devam etmemiz önemli" diye konuştu.



"FAİZ ORANLARI ARTMAZ"



Alpaslan Çakar, Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Piyasa faiz oranlarını çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Mevduat piyasasında şu anda faiz oranları TL cinsinden yüzde 45-50 bandında. Kredi faiz oranları yüzde 45-55 arasında bir bantta gidip geliyor. Dolar faiz oranları kredilerde yüzde 9'lar civarında, euro faiz oranları da yüzde 7,5-8 bandında. Yıl sonuna kadar faiz oranlarının çok daha artarak devam edeceği kanaatinde değilim.

Bizim alacağımız kararlar yurt dışından bağımsız olmayacak. FED'in mayıs, haziran itibarıyla faizleri yavaş yavaş aşağı doğru çekeceğini düşünüyorum. ECB de faizleri düşürecek. Bütün dünyada faiz artırım sürecinin sonuna gelindiğini söyleyebiliriz. Onlar faizi indirdiklerinde biz de onların peşinden, makro verilerin de ışığında onları takip edeceğiz diye düşünüyorum. Bizdeki faiz indirim süreci, onlardan bir süre sonra olacaktır.



Bu ne zaman olabilir? Takvim söylemem çok doğru değil fakat son çeyrek içerisinde ülkemizde de faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşünüyorum. Tabii burada Merkez Bankasının, veri setiyle hareket edeceğini tahmin ediyorum, enflasyon oranına göre hareket etmesini umuyorum. Yapışkan enflasyonun yönetimi hayati önemde ve ona çok dikkat edilmesi gerekir.

Bu bağlamda da piyasayı korumak, gerçek sektörü korumak, yeniden potansiyel hızda büyümeyi sağlamak adına da mevcut bazı mekanizmaların daha aktif şekilde işletilmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi selektif kredi politikasıydı. Bu seçici kredi politikasına kesinlikle devam etmek gerekiyor. YTAK kredileri, piyasayı korumak ve yatırımı teşvik etmek adına çok önemli. Reeskont üst limitlerinin artırılması da önemliydi."

DOLAR YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ 2024?



2025 enflasyonunun OVP'de yüzde 15 olarak öngörüldüğünü hatırlatan Alpaslan Çakar, bu kararlı duruş devam ettiği sürece bunun yakalanabilir bir hedef olduğunu iddia etti.

Kredi büyümesinin bu yıl yüzde 40 civarında olacağını düşündüğünü aktaran Alpaslan Çakar, kurun da bu yıl enflasyondan fazla artmayacağı kanaatinde olduğunu, doların 39-40 TL olacağını düşündüğünü söyledi.

Kaynak: Haber MERKEZİ