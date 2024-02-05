- Yaşam

Uluslararası Yemek Yarışması bugün başlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği tarafından 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması birçok kategori ile alanını genişleterek hem görsel sunumları ve lezzetleri hem de vizyonu ile bugün başlıyor.

Uluslararası Yemek Yarışması bugün başlıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından pek çok yarışmacının katıldığı ve ünlü jürilerin değerlendirme yapacağı yarışma ile çok renkli şovlar ve farklı reçetelerle izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

YÖRESEL LEZZETLER DE YARIŞIYOR

Lise, üniversite ve usta şeflerden oluşan profesyonellerin yarışacağı kategorilerin yanında Yöresel Yemekler ile Ev Hanımları ve Alanya Tropikal Meyve Yemekleri yarışmalarına ev sahipliği yapacak olan Gastro Alanya Yarışması, her kesimden mutfak profesyonellerin buluşma noktası olacak. Zengin Alanya Mutfağı’nın en önemli örnekleri ile sürpriz yarışmalar da alanda yerini alacak. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

# türkiye, Olacak

05 Şub 2024 - 04:01 - Yaşam

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya'da çatıda mahsur kaldı, yardım istedi mask
Antalya'da çatıda mahsur kaldı, yardım istedi
Tatilciler telesiyejde mahsur kaldı mask
Tatilciler telesiyejde mahsur kaldı
Önce babası, şimdi de eşinin verdiği böbrekle yaşama tutundu mask
Önce babası, şimdi de eşinin verdiği böbrekle yaşama tutundu
32 köy ve mezra yolu kardan ulaşıma kapandı mask
32 köy ve mezra yolu kardan ulaşıma kapandı
DSÖ'den korkunç tahmin: Kanser vakalarında yüzde 77 artış olacak mask
DSÖ'den korkunç tahmin: Kanser vakalarında yüzde 77 artış olacak
En çok sigara içen ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız mask
En çok sigara içen ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber