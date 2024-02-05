Uluslararası Yemek Yarışması bugün başlıyor

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından pek çok yarışmacının katıldığı ve ünlü jürilerin değerlendirme yapacağı yarışma ile çok renkli şovlar ve farklı reçetelerle izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

YÖRESEL LEZZETLER DE YARIŞIYOR

Lise, üniversite ve usta şeflerden oluşan profesyonellerin yarışacağı kategorilerin yanında Yöresel Yemekler ile Ev Hanımları ve Alanya Tropikal Meyve Yemekleri yarışmalarına ev sahipliği yapacak olan Gastro Alanya Yarışması, her kesimden mutfak profesyonellerin buluşma noktası olacak. Zengin Alanya Mutfağı’nın en önemli örnekleri ile sürpriz yarışmalar da alanda yerini alacak. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi