‘Alanya’yı birlikte şekillendireceğiz’

Yerel seçimlere yönelik projelerini önceliklendirmek amacıyla Alanya için sözü olan herkesi davet eden CHP Alanya İlçe Başkanlığı bir arama konferansı düzenledi. Sivil toplum kuruluşu, oda, dernek, vakıf yöneticilerinin ve meslek gruplarının temsilcilerinden oluşan kalabalık bir katılımcı grubuyla düzenlenen konferans yoğun ilgi gördü. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, ‘Ben yaptım oldu’ mantığını kabul etmediklerini belirterek, toplantıya katılanların dile getirdiği fikirlerin projelerine dayanak oluşturacağını söyledi. Kandemir, “Bu konferans bizim Alanya Belediyesi’ni devraldıktan sonra nasıl bir yönetim prensibine sahip olacağımızın iyi bir göstergesi olacaktır” diye konuştu.



ÖZÇELİK: BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ



CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik toplantıya katılanlara geldikleri için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Alanya'nın geleceği için Arama Konferansı toplantısını düzenlediklerini ifade etti. Özçelik, “Hep birlikte şehrimizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha müreffeh bir yer haline getirmek için çözümler üreteceğimiz bir ortamda bulunuyoruz. Bugün burada, sadece bir siyasi parti toplantısında değil, aynı zamanda şehrimizin tüm kesimlerini kucaklamayı amaçlayan bir etkinlik için bir aradayız. Sivil Toplum Örgütleri, kent için kafa yoran ve üreten insanlarımızla birlikte şehrimizin tüm kesimlerinin düşüncelerini ve önerilerini almak istedik. Çünkü inanıyoruz ki, Alanya'nın kalkınması ve gelişimi, yalnızca bir partinin, bir başkanın veya bir kadronun değil, tüm halkın birlikte çalışması ve katılımıyla mümkün olacaktır” dedi.



BİRLİKTE KARAR VERMEK İSTİYORUZ



Toplantının özel bir yanı olduğunu kaydeden Özçelik, “’Beyin Fırtınası’ tekniği, her birimizin farklı bakış açılarıyla şehrimizin sorunlarına çözümler üretebileceğimiz bir yöntemdir. Katılımcılarımızdan gelecek olan fikirler, düşünceler ve öneriler, Alanya'nın yarınlarını şekillendirecek en değerli hazinelerdir. Toplantımızdan çıkacak fikirler, Alanya’yı yönetmeye talip olan bizler için temel rehberimiz olacak. Bu şehir, sadece benim ya da birilerinin değil, hepimizin şehri. Bu şehrin düzenini korumak ve geleceğine ilişkin hep birlikte kararlar almak ve yürütmek istiyoruz” diye konuştu. Açılış konuşmaların ardından Dr. Murat Ertan Doğan’nın moderatörlüğünde başlayan toplantı gün boyu devam etti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber MERKEZİ