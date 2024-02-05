- Asayiş

Yangında 4 iş yeri ve 1 otomobil zarar gördü

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Alanya’da bir iş merkezindeki dükkanda çıkan yangın bitişiğindeki dükkanlara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 iş yeri ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangında 4 iş yeri ve 1 otomobil zarar gördü mask
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Edinilen bilgiye göre yangın, saat 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi, Cevdet Atilla Caddesi'ndeki 7 iş yerinin bulunduğu iş merkezinde çıktı. Dükkandan alev ve duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş merkezindeki bir dükkanda başlayan yangında alevler bitişiğindeki berber, tekstil, butik ve deri olmak üzere 4 iş yeri ile 07 APC 741 plakalı otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında 4 iş yeri ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Ekipler, yangının elektrik prizine bağlı olan su ısıtıcısından çıktığını değerlendirirken detaylı inceleme başlattı. Yangın sonrası esnaf zarar gören dükkanları inceledi. (DHA)

Kaynak: DHA

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05 Şub 2024 - 03:53 - Asayiş

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