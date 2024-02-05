Yangında 4 iş yeri ve 1 otomobil zarar gördü

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi, Cevdet Atilla Caddesi'ndeki 7 iş yerinin bulunduğu iş merkezinde çıktı. Dükkandan alev ve duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş merkezindeki bir dükkanda başlayan yangında alevler bitişiğindeki berber, tekstil, butik ve deri olmak üzere 4 iş yeri ile 07 APC 741 plakalı otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında 4 iş yeri ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Ekipler, yangının elektrik prizine bağlı olan su ısıtıcısından çıktığını değerlendirirken detaylı inceleme başlattı. Yangın sonrası esnaf zarar gören dükkanları inceledi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.