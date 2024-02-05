Jandarma KADES'i anlattı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerde 'Kadınlarımızın yanında şiddetin karşısında' mottosuyla etkinlik gerçekleştirdi. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinliklerde aile içi ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgi verildi. Jandarma, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. (DHA)

Kaynak: DHA