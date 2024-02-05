Kask kullanımının önemi anlatıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri durdurarak kontrol gerçekleştirdi, "Kask hayat kurtarır, bilinçli sürücü kısa mesafelerde bile kask takmalıdır" konulu broşür dağıttı. Kask kullanımının, meydana gelen kazalarda ölüm neticesini ve ağır yaralanmaları önemli ölçüde önlediğini ifade eden ekipler, motosiklet kazalarındaki istatistiklere göre en çok darbe alan ve ölümle sonuçlanan bölgenin kafa olduğunu dile getirdi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.