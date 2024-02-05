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Kask kullanımının önemi anlatıldı

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MANAVGAT’TA polis ekipleri, motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemini anlattı.

Kask kullanımının önemi anlatıldı mask
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri durdurarak kontrol gerçekleştirdi, "Kask hayat kurtarır, bilinçli sürücü kısa mesafelerde bile kask takmalıdır" konulu broşür dağıttı. Kask kullanımının, meydana gelen kazalarda ölüm neticesini ve ağır yaralanmaları önemli ölçüde önlediğini ifade eden ekipler, motosiklet kazalarındaki istatistiklere göre en çok darbe alan ve ölümle sonuçlanan bölgenin kafa olduğunu dile getirdi. (DHA)

Kaynak: DHA

# ifade, Gelen

05 Şub 2024 - 03:49 - Asayiş

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