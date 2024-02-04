TOKİ’den uygun fiyatlı konut fırsatı: Ayda 6500 TL taksitle ev sahibi olma imkanı!

Bu projede yer alarak uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuluyor. İşte TOKİ’nin yeni ucuz konut kampanyası detayları…

TOKİ’den Ayda 6500 TL Taksitle Ucuz Ev!

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşlara hitap eden TOKİ’nin yeni konut projesi kapsamında, 26 ilde yüzlerce konut satışa sunuluyor. Sadece 6500 TL aylık taksit ödeyerek 2+1 veya 3+1 ev sahibi olma fırsatı sunan bu kampanya, kiradan daha uygun koşullarla ev sahibi olmak isteyenlere özel bir imkan sunuyor.

TOKİ Ucuz Konut Projeleri Hangi İllerde?

TOKİ’nin dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik konut kampanyası, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Balıkesir gibi büyük şehirler başta olmak üzere toplamda 26 ilde gerçekleştirilecek. Bu illerde satışa sunulan konutların fiyatları 627.000 TL’den başlıyor ve uygun taksit seçenekleriyle vatandaşlara sunuluyor.

Başvuru Şartları ve Süreci

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuru yapacak kişi, konut projesinin yapıldığı ilde en az 1 yıldır ikamet etmeli. Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla katılım bedeli ödenerek gerçekleştirilecek. Başvuru sahiplerine ev çıkmaması durumunda katılım bedeli geri iade edilecek.

TOKİ Konut Satışı Başladı!

TOKİ’nin 26 ilde başlattığı konut satışı, uygun fiyat politikası ve avantajlı taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor. Örneğin, 699.999 TL’ye olan bir konut için 50.000 TL peşinat ödeniyor ve kalan tutar 72 ay veya 120 ay vadeli seçeneklerle ödenebiliyor. Bu da vatandaşların uygun taksitlerle ev sahibi olma fırsatını sunuyor.

TOKİ’nin resmi internet sitesini ziyaret ederek, başvuru şartları ve projelerle ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Ev sahibi olma hayaliniz TOKİ’nin uygun konut kampanyasıyla bir adım daha yaklaşıyor!

Kaynak: Haber Merkezi