Alanyaspor’da Başkan Böcek’e tesis tepkisi

Tütüncü'nün Alanyaspor ziyaretine AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Alanya Belediye Başkanı Adayı Adem Murat Yücel ve partililer de katıldı. Tütüncü’nün bu ziyaretinin çok anlam ifade ettiğini dile getiren Başkan Çavuşoğlu, 5 yıllık hizmet döneminde kulübü ziyaret etmeyen ve yarım bırakılan tesis için Böcek’e sitem etti. Çavuşoğlu, "Bu ziyaret, Alanya çatısı altında çok önemli bir ziyaret. Hakan Başkanımızın ilk gelişinde Alanyaspor'umuzu ziyaret etmesi bizim için çok önemli. Alanyaspor'umuza Menderes Türel’den sonra 5 yıldır büyükşehir belediye başkanı hiç gelmedi. Menderes Türel başkanımız döneminde Antalyaspor'umuza çok güzel bir tesis yaptı. Ve aynı tesisi Alanyaspor’a da yapma sözü vermişti. Bunun temelini de atmıştı. Hedefi de bu tesisi en güzel şekilde tamamlamaktı. Maalesef şu anda tesislerimizin durumu içler acısı. Alanya Belediye Başkanımız her zaman bizim yanımızda. Ama Büyükşehir Belediyesinden hiçbir destek almadık. Tesislerimize adım bile atılmadı. Bir tane kiralık otobüs var. O da Menderes Türel döneminden. Onu da almak istediler, bunun doğru olmadığını söyledik" dedi.



'ALANYASPOR’UN TESİSE İHTİYACI VAR'



Tesislerin tamamen altyapı tesisleri olması gerektiğine değinen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu,“Yeni tesislere Alanyaspor’un bir an önce geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Tesis yetersiz. A Takımlarımız burada idman yapıyor, ama diğer takımlarımız, okullarımız otobüslerle başka sahalara gidiyor. Çok zor şartlar altında çalışmalarımız sürüyor. Gerçekten 8. yılında Alanyaspor, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber Süper Lig'de kalma başarısı gösterdi. Süper ligde kalmak kolay bir iş değil. Hakan başkanımız seçilirse bu tesislerin kısa sürede Alanyaspor’a kazandırılacağına inanıyorum. Başkanımızın sözüne inandığımız için kendisine de güveniyoruz. Kimse bana ‘Siyaset yapıyorsun’ demesin. Alanyaspor için, Alanyaspor’un geleceği için yaparım. Başkanımıza ilk gelişinde Alanyaspor’u ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'PROJE EKSİKSİZ TAMAMLANACAK'



Tütüncü ise “Bu zorluklara ve güçlüklere rağmen Alanyaspor’umuzu, Antalya’nın bir markası haline getirdiniz. Kentimizin tanıtımına, gençlik ve sporumuza büyük hizmetler yapan, Antalya Belediyesi'nin desteklerini de yerden göğe kadar hak eden Alanyaspor’umuza çok teşekkür ediyoruz. Göstermiş olduğunuz bu başarılara teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Tabi ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının bu kadar fedakarlıkla çalışan yönetim kurulunun yanında olması gerekir, onun hizmetinde olması gerekir. Sonuçta Alanyaspor’a yapılan her türlü katkı ve destek Alanya’mıza yapılan, Antalya’mıza yapılan, sporumuza ve Türk gençliğine yapılan destek anlamına gelir. Biz de 5 yıldır atıl vaziyette kalan bu tesisleri 1 Nisan’dan itibaren başlayacak yeni dönemde A’dan Z’ye anahtar teslim yapmanın sözünü veriyoruz. Büyükşehir projesi, bundan 5 yıl önce nasıl ihale edilmişse, Alanyaspor kulübümüz hangi projeye onay vermişse, o proje eksiksiz olarak yerine gelecek. Alanyaspor’umuzu daha başarılı yarınlara taşıyacağız" dedi.